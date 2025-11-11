Rodrigo Mendoza, en Lugo con España sub-21: llegará a tiempo para el Real Madrid

Rodrigo Mendoza es el único internacional que tiene el Elche en esta 'ventana FIFA', además del canterano David Hernández con la sub-18. Mendoza fue citado por David Gordo con España sub-21: se medirá a San Marino y Rumanía en compromisos clasificatorios para la Eurocopa de dicha categoría.

El mediapunta murciano ya se encuentra en Lugo con la expedición de 'La Rojita'. Este viernes se disputará el penúltimo partido del año, ante San Marino en el Anxo Carro. Después viajarán hasta Rumanía para jugar el martes 18 de noviembre. España tiene el billete para el Europeo bastante encauzado tras contar sus tres partidos por victoria.

Se prevé que 'Rodri' tenga un papel importante para el seleccionador David Gordo. Es una de las sensaciones del Elche en Primera División y ya fue de los mejores de España en el Mundial sub-20 de Chile, donde cayó en cuartos de final. Sarabia le ha mimado en las últimas semanas, aunque fue titular ante la Real Sociedad.

La buena noticia para el Elche es que no habrá problema para que Mendoza esté disponible contra el Real Madrid el próximo domingo 23 de noviembre en el Martínez Valero. En principio, el jueves 20 debe estar en tierras ilicitanas después de jugar un par de días antes en Rumanía.

Por tanto, tendría tres sesiones de entrenamiento antes de la cita frente al conjunto de Xabi Alonso. Mendoza ya ha despertado el interés de clubes importantes y el duelo ante el Real Madrid será un escaparate para el jugador de Molina de Segura. Sin ir más lejos, el equipo blanco estuvo interesado en él el pasado mercado invernal.