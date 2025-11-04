La revista ‘Crevillente Semana Santa’, premio Cultura Alicantina Miguel Hernández

La revista de Semana Santa de Crevillent (‘Crevillente Semana Santa’) ha sido galardonada en los Premios a la Cultura Alicantina Miguel Hernández de este año, promovidos por la Diputación de Alicante. Se ha alzado con el reconocimiento en la categoría de Promoción y Difusión de la Cultura Popular y ese premio se entregó en la tarde de ayer en una gala celebrada en el Auditorio del ADDA, en Alicante.

El premio ha reconocido que la revista crevillentina, que este año está celebrando su centenario, es la publicación más antigua en su género de cuantas se editan en toda la Comunitat Valenciana y una de las más antiguas de España. La publicación es una pieza fundamental en la divulgación de la Semana Santa de la localidad, que está declarada de Interés Turístico Internacional.

La alcaldesa de Crevillent, Lourdes Aznar, encabezó la delegación municipal que, junto a representantes de la directiva de la Federación de Cofradías y Hermandades de la Semana Santa de Crevillent, acudió al acto en el ADDA de Alicante a recoger un premio que entregó Juan José Ruiz, rector de la Universidad Miguel Hernández de Elche.

El diputado de Cultura, el ilicitano Juan de Dios Navarro, ha presidido la celebración de un evento, que ha contado con la presencia de la secretaria autonómica de Cultura, Pilar Tébar; los diputados provinciales Magdalena Martínez y José Antonio Bermejo, entre otras personalidades.

Otros reconocimientos en la gala

En la gala de los Premios a la Cultura Alicantina Miguel Hernández 2025 también se ha reconocido la trayectoria del catedrático José Carlos Rovira y se ha nombrado Embajador Cultural de la Provincia a la empresa Alhambra Guitarras.

Asimismo, el Premio a los Nuevos Creadores y Emprendedores Culturales ha recaído en cantautora y guitarrista Sandra Monfort.

El Premio Innovación de la Cultura ha ido a manos del colectivo Fluenz, formado por los artistas Carlos Izquierdo y Sergi Hernández.

Por otro lado, el Premio a la Actividad Museográfica de la provincia de Alicante se ha otorgado al Museo de Aguas de Alicante.