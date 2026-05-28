Un reportaje sobre el destino de la ropa usada se alza con el VI Premio Vicente Verdú de Periodismo e Innovación de Elche

El Salón de Plenos del Ayuntamiento de Elche ha sido el escenario este pasado miércoles la entrega de los Premios Periodista Vicente Verdú de Periodismo e Innovación convocados por la Asociación de Informadores de Elche en colaboración con el Ayuntamiento de Elche y la Universidad Miguel Hernández.

El certamen ha cumplido su sexta edición y el primer premio ha recaído en un reportaje sobre el destino de la ropa usada redactados por las periodistas Ana Carbajosa, Patricia Rodríguez y Blanco y Beatriz Lecumberri que fue publicado en la sección Planeta Futuro de El País el 23 de febrero de 2025.

El reportaje lleva por título ‘¿A dónde va el pantalón que tiramos a un contenedor de ropa usada? Once meses de investigación y miles de kilómetros recorridos’.

En la edición del concurso se han presentado treinta y siete trabajos y, por primera vez, se ha recibido una candidatura de un medio no radicado en España, The Washington Post, con un trabajo en el que han participado periodistas españoles.

Ismael Nafría, periodista, escritor y consultor especializado en medios digitales, que ha formado parte del Jurado del concurso, ha destacado del reportaje que se ha alzado con el triunfo su “aportación innovadora en su metodología y la ayuda al lector a entender qué ocurre con la ropa que se recicla”.

Además, el VI Premio Vicente Verdú de Periodismo e Innovación de la Asociación de Informadores de Elche se han entregado dos accésits dotados con 500 euros, que han recaído en los trabajos ‘El verdadero coste de un misil. Así rompen el cuerpo humano las armas de la guerra de Ucrania’, de Alicia Alamillos, Fermín Torrano y Emma Esser, publicado en El Confidencial y ‘Adiós al carbón: historia real tras la transición que prometió ser justa’, de Ana Tudela y Antonio Delgado, publicados en Datadista y elDiario.es.

Irene Ruiz, concejala de Cultura en el Ayuntamiento de Elche, ha señalado con la nueva edición del premio “volvemos a recordar la figura del periodista, artista y pensador Vicente Verdú”, así como “a poner en valor una profesión que cada vez necesita que se respete más”.