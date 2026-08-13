Renfe Cercanías programa un servicio especial Elche-Alicante para la Nit de l'Albà

Para todos aquellos interesados en asistir hoy a la Nit de l'Albà, partiendo desde la terminal de Alicante, Renfe ha habilitado un tren de Cercanías con servicio especial que se adhiere al habitual horario previsto, entre semana, para días festivos.

El tren adicional partirá desde Alicante a las 0:40 horas y llegará a Elche a las 1:10 horas, pasando antes por las paradas de San Gabriel y Torrellano. Para el retorno, en la madrugada del 13 al día 14, saldrá a las 1:25 horas, desde la estación de Elx Parc, dicho servicio especial, llegando a Alicante Terminal a las 1:54 horas.

Asimismo, con motivo de La Roà, el sábado 15, se reforzará el servicio habitual de la línea Murcia-Alicante. El tren extraordinario partirá a las 5:45 horas desde la estación Murcia del Carmen y llegará a Alicante Terminal a las 7:18 horas, pasando antes por todas las paradas establecidas en su servicio regular.

Horarios especiales habilitados para los días 13, 14 y 15. | Onda Cero Elche

Tras su llegada a la terminal de Alicante el horario de servicio volverá a ser el habitual.