POLIDEPORTIVO

El remero del Club Náutico Santa Pola Xavier Torres, bronce en el Campeonato de Europa de remo beach sprint

La dupla formada por Xavier Torres y Elia Jordá, de El Campello, consiguió en Turquía la tercera plaza en su especialidad

Felipe Canals

Elche |

Elia Jordá y Xavier Torres.
Elia Jordá y Xavier Torres. | Ayuntamiento de Santa Pola

La dupla formada por Xavier Torres (Club Náutico Santa Pola) y Elia Jordá (El Campello) consiguió la medalla de bronce en el Campeonato de Europa de Beach Sprint, disputado en Manavgat (Turquía). Un gran éxito para el Club Náutico Santa Pola, quien también tuvo al entrenador Daniel Reinosa en el cuerpo técnico de la Federación Española de Remo.

Xavier Torres estuvo un mes concentrado en Murcia y fue seleccionado por méritos propios para integrar la expedición nacional que participó en el Campeonato de Europa. No fue un camino fácil, puesto que los días previos al inicio del campeonato se sufrieron condiciones climatológicas adversas que impidieron entrenar con normalidad.

Durante las pruebas, Xavier Torres y Elia Jordá consiguieron el billete para las rondas finales logrando uno de los mejores tiempos. La medalla de bronce se aseguró tras imponerse con autoridad al equipo de Hungría de dicha modalidad.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer