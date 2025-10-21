El remero del Club Náutico Santa Pola Xavier Torres, bronce en el Campeonato de Europa de remo beach sprint

La dupla formada por Xavier Torres (Club Náutico Santa Pola) y Elia Jordá (El Campello) consiguió la medalla de bronce en el Campeonato de Europa de Beach Sprint, disputado en Manavgat (Turquía). Un gran éxito para el Club Náutico Santa Pola, quien también tuvo al entrenador Daniel Reinosa en el cuerpo técnico de la Federación Española de Remo.

Xavier Torres estuvo un mes concentrado en Murcia y fue seleccionado por méritos propios para integrar la expedición nacional que participó en el Campeonato de Europa. No fue un camino fácil, puesto que los días previos al inicio del campeonato se sufrieron condiciones climatológicas adversas que impidieron entrenar con normalidad.

Durante las pruebas, Xavier Torres y Elia Jordá consiguieron el billete para las rondas finales logrando uno de los mejores tiempos. La medalla de bronce se aseguró tras imponerse con autoridad al equipo de Hungría de dicha modalidad.