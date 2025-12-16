El rector de la UMH confía en que poder licitar en 2026 la construcción de una residencia en el campus de Elche

El rector de la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche, Juan José Ruiz, ha confiado en que a lo largo del próximo año 2026 se saque a concurso público la construcción en el interior del campus universitario de Elche de una residencia de estudiantes con capacidad para entre 200 y 300 personas.

El rector de la UMH ha avanzado que hay distintas promotoras privadas interesadas en el proyecto.

La residencia se creará en una parcela ubicada en las inmediaciones de la zona deportiva del campus universitario, junto al acceso al mismo desde la avenida de la Unesco.

El precio de alquiler de las plazas que se van a ofrecer será topado para que sean asequibles.

Autobús

El rector de la UMH de Elche se ha referido a la residencia de estudiantes proyectada durante la tradicional recepción a los medios de comunicación con motivo de la Navidad que ha sido un acto en el que también ha avanzado que se ha solicitado a la Generalitat Valenciana la mejora de la conexión por autobús de la universidad con el conjunto de poblaciones de la provincia desde la que llegan estudiantes a los campus de la institución académica.

Entre ellas ha citado la conexión entre Alicante y Elche. Desde la capital de la provincia acuden a estudiar al campus de Elche alrededor de un millar de alumnos y de alumnas, pero no hay una parada de ese autobús en la propia universidad, sino que el recorrido de esa línea finaliza en la estación de autobuses.

Presupuesto de 134 millones de euros

Además, el rector de la UMH de Elche ha anunciado dos aspectos más. Uno ha sido que el Consejo Social de la institución va a aprobar este miércoles un presupuesto de la misma para el próximo año de 134 millones de euros.

Por otro lado, ha avanzado que se está trabajando para incorporar a la cartera de titulaciones la de Ingeniería Biomédica, que se impartirá en Elche.