El Rayo Vallecano acerca posturas con su afición antes del partido ante el Elche

Nuevo capítulo del 'incendio' entre el Rayo Vallecano y su afición. Un día antes del duelo ante el Elche CF, la entidad madrileña ha emitido un comunicado en el que satisface algunas de las peticiones que los abonados rayistas habían exigido 24 horas antes. Por tanto, parece que se acercan posturas.

Tras la suspensión del Rayo-Athletic, hay temor en el Rayo-Elche. Se jugará con un cierre parcial, pero la posibilidad de que se produzcan nuevos incidentes genera incertidumbre con la disputa del mismo. Hace dos semanas se suspendió el encuentro por lanzamiento de objetos al terreno de juego.

En el comunicado emitido en la mañana de este viernes, después de que los capitanes mediasen con la directiva franjirroja, el Rayo Vallecano ha lamentado "profunda y sinceramente" el perjuicio que, por el cierre "total y absolutamente injustificado que nos fue impuesto", ha sufrido la afición.

El Rayo devolverá a sus abonados el dinero correspondiente a los choques que se han tenido que jugar en Butarque, por lo que de esta manera satisface una de las principales demandas de su afición. Por contra, no entra a valorar otra de las peticiuones: la congelación del precio de los abonos para la próxima campaña.

Eso sí, en lo social, anuncian que las equipaciones de la temporada 2027-2028 contarán con la franja como protagonista.

Partido de alto riesgo

La Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte ha declarado de alto riesgo el encuentro entre el Rayo Vallecano y el Elche, después de los incidentes que se produjeron hace dos semanas en el último partido en el Estadio de Vallecas.

Habrá, por tanto, un dispositivo especial de seguridad. El duelo está en el foco mediático y acaparará muchas miradas para ver si se puede desarrollar con cierta normalidad en Vallecas.