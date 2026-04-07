El ‘Rasca Las Mil y una Noches’ de la ONCE deja en Elche un premio de 120.000 euros

El ‘Rasca Las Mil y una Noches’ de la ONCE ha dejado en Elche un premio de 120.000 euros.

El encargado de traer la suerte ha sido el vendedor de la ONCE Antonio Gabriel López Gómez, que tiene su punto de venta situado en la calle Antonio Machado. Es vendedor de la ONCE desde mayo de 2018 adscrito a la Agencia de la ONCE en Elche.

El ‘Rasca Las Mil y una Noches’ es el juego en el que por dos euros se puede a ganar hasta 120.000 euros.

Para ello, los símbolos del boleto deben coincidir con alguno de los símbolos ganadores. También se gana si se encuentra el símbolo ‘Estrellas’.