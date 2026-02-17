El PSPV denuncia ante la Fiscalía la reutilización de material sanitario de un solo uso en el Hospital del Vinalopó de Elche

El PSPV-PSOE ha denunciado ante la Fiscalía la presunta reutilización en el Hospital Universitario del Vinalopó de Elche de catéteres de un solo uso, que es lo que el pasado mes de enero afirmaba una noticia del medio de comunicación digital 'Eldiario.es'.

La dirección del hospital se apresuró a negar de forma rotunda esa reutilización y desde las filas socialistas se ha calificado de “escandaloso” lo ocurrido, acusando al grupo sanitario que gestiona el departamento de salud Elx-Crevillent, cuya gestión está liderada por el Hospital del Vinalopó, de “priorizar” el beneficio económico por encima de la salud de la ciudadanía.

Para el PSOE los hechos denunciados podrían “ser constitutivos, indiciariamente, de delitos de prevaricación administrativa, corrupción en los negocios, delitos contra la salud pública y denegación de prestaciones públicas por razones de discriminación”.

A través de Yaissel Sánchez, su portavoz de Sanidad en Les Corts, los socialistas también han criticado la falta de control del Consell.

En su denuncia ante la Fiscalía, el PSPV ha solicitado diligencias contra el gerente del centro hospitalario y ha reclamado que se investigue también la posible omisión de control por parte de la Generalitat Valenciana.