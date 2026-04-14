El PSOE de Elche pregunta al PP y Vox qué ocurre con el pago de los recibos de la basura de este año tras anular el TSJCV la tasa

El grupo municipal del PSOE del Ayuntamiento de Elche ha valorado como “varapalo” y mazazo” a la “mala gestión” del gobierno local del PP y Vox la resolución del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) que ha declarado la nulidad de la ordenanza de la tasa de basura del año 2025, que fue aprobada por el equipo de gobierno en el pleno municipal de diciembre del año 2024.

Esa sentencia es consecuencia de recursos de particulares contra esa tasa de basura y no es firme por cuanto contra la misma cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo (TS).

Como les contábamos la pasada semana, el TSJCV ha basado la nulidad de la tasa en dos cuestiones. Una es formal y radica en que la aprobación de la ordenanza careció de la difusión pública requerida por la legislación vigente ya que ésta recoge que ha de ser anunciada con publicación en uno de los medios de comunicación de mayor difusión de la provincia y el gobierno local optó por difundirlo por medio de una publicación insertada en un periódico que, insiste la sentencia, no está entre los de mayor tirada en la provincia.

Por otro lado, la sentencia del TSJCV considera inadecuados los informes técnicos en base a los que se justifica la nueva tasa aprobada, que es la que está en vigor, porque “no justifican la objetividad de los criterios empleados en el cálculo de la tasa”, según ha recalcado este martes Patricia Maciá, concejala del PSOE de Elche.

Pese a que la sentencia del Alto Tribunal valenciano ha validado el cobro de los recibos de la tasa de basura de 2025, y que el gobierno local ha dado por hecho que va a recurrir la sentencia en casación ante el TS, con lo que la resolución no será firme, desde el PSOE se ha preguntado al gobierno municipal cuál va a ser la postura que adopte ante recursos contra las liquidaciones del recibo de la basura de este año, cuyo primer semestre ya está en marcha.