El PSOE de Elche plantea en el pleno municipal de este mes una Declaración Institucional aprobada en 2016 contra la corrupción

En el pleno municipal del Ayuntamiento de Elche de este mes, que se va a celebrar el próximo lunes día 29, va a ser una sesión plenaria en la que, además, a propuesta del grupo municipal del PP, en principio se va a debatir una Moción en la que se pide expresar una condena expresa a “toda forma de corrupción” y “exigir responsabilidades políticas”.

Este miércoles el PSOE ha anunciado que va a proponer la aprobación de una Declaración Institucional para condenar la corrupción política provenga del partido que proceda. Según los socialistas, el cuerpo del texto de la Moción presentada por el PP centra la corrupción política en el PSOE y el actual Gobierno central, liderado por el socialista Pedro Sánchez, obviando otros casos y causas judiciales abiertas en materia de corrupción que afectan al PP y a instituciones gobernadas por esa misma formación política.

Para el PSOE esa forma de actuar del PP es “cínica” y ante ello plantea una Declaración Institucional, que en su texto es réplica exacta de la aprobada por el pleno municipal en el año 2016, con el voto favorable de todos los grupos políticos de la Corporación aquel año, entre ellos el PP, para condenar toda corrupción política, “venga de donde venga”, ha destacado Héctor Díez, portavoz del Grupo Socialista.