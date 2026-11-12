El PSOE de Elche pide al PP y Vox que aclaren qué ocurre con el proyecto del Conservatorio de Música

El grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Elche ha requerido estén jueves al equipo (PP y Vox) la contestación de una batería de cinco preguntas en torno al proyecto de construcción de un nuevo Conservatorio de Música.

El alcalde ilicitano, Pablo Ruz (PP) anunció este pasado miércoles el inicio inminente de las catas arqueológicas en la parcela en la que se proyecta esa dotación, que es el aparcamiento de Candalix.

Este jueves, el portavoz del Grupo Socialista, Héctor Díez, ha incidido en que la construcción de ese nuevo Conservatorio podría estar en marcha si el equipo de gobierno no hubiese frenado el avance del proyecto que quedó esbozado en el pasado mandato. Ese freno se produjo a raíz del cambio de ubicación que había previsto, que era la parcela que hay junto al colegio Clara Campoamor. El gobierno local desistió de proyectar el nuevo Conservatorio en ese emplazamiento, trasladándolo al parking de Candalix.

Para el PSOE, esa decisión ha provocado que, para el proyecto de Conservatorio, esté siendo “un mandato perdido” cuando se trataba de un proyecto que tenía unos seis millones de euros consignados en el plan Edificant de la Generalitat, así como que contaban con una memoria técnica elaborada a modo de anteproyecto, un emplazamiento libre de cargas para iniciar la construcción y con la aprobación efectiva realizada por el pleno municipal de la solicitud a la Generalitat Valenciana de la delegación de competencias para poder avanzar en la proyección de la nueva dotación.

Esa delegación de competencias, aprobada por el pleno en noviembre del año 2022, aún no existe y el alcalde Pablo Ruz ha afirmado que el Ayuntamiento va a ejecutar el proyecto, “con o sin competencias delegadas”.

En ese sentido, Héctor Díez ha recordado que la construcción de centros educativos y de formación reglada, como es el caso del Conservatorio, es competencia de la Generalitat por lo que ha reclamado que se aclare si esa afirmación del primer edil significa que se va a renunciar al dinero que había en el plan Edificant.