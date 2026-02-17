El PSOE de Elche pide al PP y Vox impulsar este año la redacción de los proyectos de reforma de cuatro plazas de la ciudad

El grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Elche ha presentado una Moción para su debate y votación en el pleno municipal de este mes en la que pide al equipo de gobierno que se impulse la redacción de los proyectos de reforma de cuatro espacios públicos de la ciudad. Se trata de las plazas 9 de Octubre del barrio del Plá, la plaza Joan Fuster de Carrús, la plaza de Altabix y la Plaza 8 de marzo del barrio Los Palmerales.

Además, se insta realizar la modificación presupuestaria necesaria para financiar esos proyectos con recursos que ya están contemplados en el presupuesto municipal de este año 2026.

Por otro lado, la Moción del PSOE reclama que se adquiera el compromiso para que el presupuesto municipal del próximo año contemple dotaciones para la ejecución de las obras de reforma de esas plazas.

“Según indica la Plataforma de Contratación del Estado, Pablo Ruz -en referencia al alcalde de Elche- se va a gastar tres millones de euros en arreglar la plaza del Congreso Eucarístico y no decimos que no necesite mejoras, pero tres millones de euros es muchísimo dinero y, por ello, vamos a proponer en el próximo pleno que no se olvide de los barrios en los cuales asimismo es necesario también reformar plazas, porque Elche somos todos”, ha explicado Héctor Díez, portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Elche.