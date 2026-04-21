El PSOE de Elche pide a Ruz que exprima el Plan Estatal de Vivienda “para avanzar en San Antón” y en “más rehabilitación”

El PSOE de Elche ha pedido este martes al alcalde de la ciudad, Pablo Ruz (PP), que “exprima” el nuevo Plan Estatal de Vivienda para avanzar en proyectos como la renovación urbana del barrio de San Antón, crear más parque público de vivienda asequible e impulsar acciones de rehabilitación de edificios.

Héctor Díez, portavoz del Grupos Socialista en el Ayuntamiento de Elche, ha avanzado que el nuevo plan estatal de vivienda, para el periodo 2026-20230, ha sido aprobado este martes por el Consejo de Ministros y lo ha calificado como “el más ambicioso hasta la fecha con un presupuesto total de 7.000 millones de euros, de los cuales el Gobierno de España aportará el 60%, y el 40% restante las comunidades autónomas”.

Por ello, Díez ha exigido al presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca (PP), que la administración autonómica se adhiera al nuevo Plan Estatal de Vivienda "cuanto antes" y al alcalde que "emprenda contactos con el Consell y el Ministerio para que Elche pueda exprimir todos los beneficios que ahora se abren”, con la firma de convenios específicos.

“Se ha hecho mucha demagogia con San Antón y ahora quedan pocas excusas”, ha dicho Díez que ha añadido que “el Plan de Vivienda contempla un 30 % de fondos para la rehabilitación y la regeneración urbana”.

El portavoz socialista ha destacado que “es necesario que el Ayuntamiento de Elche, desde ya, presente las siguientes actuaciones del barrio para que el Gobierno de España pueda participar, como ha hecho en los bloques 1, 2, 3 y 4”.

Héctor Díez ha afirmado que “es importante seguir trabajando en rehabilitación y regeneración e ir marcando qué zonas de Elche están degradadas y necesitan de los fondos estatales y autonómicos para la rehabilitación de vivienda, más allá de los fondos que tiene el propio Consistorio”.