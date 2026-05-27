El PSOE de Elche pide que el presupuesto del Consell incluya "con nombre y apellidos" las inversiones pendientes” en el municipio

El PSOE de Elche ha exigido este miércoles al PP y Vox que incluyan “con nombre y apellidos” las inversiones que se reclaman en Elche en los nuevos presupuestos del Consell que ambas formaciones del espectro político de la derecha han pactado.

Héctor Díez, portavoz del grupo municipal Socialista ha criticado que, tras tres años del gobierno autonómico presididos por el PP, por Carlos Mazón y Juanfran Pérez Llorca, en la Generalitat Valenciana, y Pablo Ruz, en el Ayuntamiento de Elche, el municipio ilicitano no tiene tranvía, ni Ronda Sur finalizada, ni centro de salud en Torrellano, ni avances en el Conservatorio o en el Museo de Las Clarisas.

El portavoz socialista ha apuntado que el pasado año acabó con el 80 % de las transferencias autonómicas sin ingresar en las arcas municipales, y que la Generalitat Valenciana, y que "este año vamos por el mismo camino: ni inversiones ni dinero”.

"Estos tres años de PP y Vox en la Generalitat Valenciana que han sido tiempo perdido para Elche porque no ha habido ninguna inversión salvo lo corriente", ha dicho Héctor Díez que ha añadido que "no basta con que lo pongan, sino que se ejecute".

El portavoz del PSOE de Elche ha reclamado que en los presupuestos autonómicos queden reflejados actuar en “las infraestructuras educativas abandonadas, en la ampliación del instituto Severo Ochoa y su laboratorio o las reformas de La Asunción y La Torreta".