Este viernes

El PSOE de Elche pide que se deje de plantar en espacios públicos adelfas por su alto nivel de toxicidad

Denuncia que se sigue plantando esa especie pese a que se ha reclamado en las Juntas de Distrito que no se haga

David Alberola García

Elche |

Adelafas plantas en un parque de Elche.
Adelafas plantas en un parque de Elche. | Onda Cero Elche

El grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Elche ha requerido este viernes al gobierno municipal (PP y Vox) que deje de plantar adelfas en parques por ser una planta con alto nivel de toxicidad, siendo una especie peligrosa tanto para niños como para mascotas como usuarios de más vulnerables de esos espacios públicos.

Saray Huertas, concejala del Grupos Socialista, ha explicado que en algunas Juntas de Distrito se ha realizado esa misma reclamación, pese a lo que, ha añadido, recientemente se ha vuelto a plantar adelfas, también conocidas como baladre, como ha ocurrido en el jardín 9 d’Octubre, en las zonas verdes frente al pabellón inclusivo, en parques y jardines de la zona de Altabix, en el jardín de Paseo de Germanías.

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