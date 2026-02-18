El PSOE de Elche insta al equipo de gobierno a abordar con Educación la “pérdida” de ciclos de FP en la ciudad

El PSOE de Elche va a pedir a través de una Moción elevada para el pleno municipal de este mes de febrero que el gobierno municipal del PP y de Vox se reúna de manera urgente con la concejala de Educación ante la pérdida de ciclos de la FP y las graves deficiencias en institutos que denuncian los socialistas.

También van a instar la convocatoria del Consejo Municipal de la FP tras más de dos años y medio sin reunirse a fin, ha dicho Mariano Valera, portavoz adjunto del Grupo Socialista, de que “los docentes valoren la situación de esas titulaciones en Elche y trasladen sus peticiones a la Conselleria de Educación”.

Valera ha criticado que, según el listado definitivo de implantación de la Formación Profesional para el curso 2025/26, se incrementan en el municipio dos ciclos formativos, pero se eliminan tres en los institutos Cayetano Sempere y Monserrat Roig, además de en el centro integrado de Formación Profesional La Torreta.

“La FP es empleabilidad y tiene que basarse en el empleo”, ha insistido el portavoz adjunto del Grupo Socialista que también ha lamentado que “en Elche y educación hoy no son sinónimos, no van de la mano”.

Desde el PSOE se ha destacado que la FP “combina teoría y práctica, mantiene una relación directa con las empresas y ofrece alta empleabilidad, formación práctica y aplicada, títulos oficiales y puerta a la especialización, algo muy reclamado por diversos sectores productivos”.

“Presentamos esta moción para debatir sobre los problemas reales de la FP en Elche, para decirle a Pablo Ruz -alcalde de Elche-y a la Generalitat que dejen de mirar para otro lado y, sobre todo, que actúe ya, porque si no estaremos condenando el futuro de la juventud ilicitana”, ha concluido Mariano Valera.