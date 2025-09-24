El PSOE de Elche insiste: “La Generalitat va a tutelar la gestión económica del Ayuntamiento en los dos próximos años”

El PSOE de Elche continúa criticando la gestión económica del equipo de gobierno local, formado por el PP y Vox.

Los socialistas han insistido este miércoles en que el plan de ajuste económico financiero, aprobado por el equipo de gobierno para equilibrar el desfase presupuestario registrado en 2024, supone que la Generalitat Valenciana vaya a controlar durante los dos próximos años la gestión económica del Ayuntamiento ilicitano, tal y como ha explicado Patricia Maciá, concejala del Grupo Socialista en el consistorio ilicitano.

El PSOE ilicitano también ha lamentado que de las 26 subvenciones aprobadas por el gobierno valenciano sólo se ha transferido el dinero de dos, lo que supone apenas 1,1 millones de euros de los más de 15,6 que tiene que ingresar en las arcas municipales.

Además, en cuanto a los ingresos, la concejala del PSOE ha señalado que el presupuesto municipal elaborado por PP y Vox “estaba hinchado” y ahora “los datos lo confirman” porque, en virtud de la información trimestral del segundo trimestre de este año, de los 4,4 millones de euros previstos en el impuesto de construcciones solo se ha recaudado un 27 %, así como que del impuesto de actividades económicas apenas se ha alcanzado un 23 %; y del volumen económico de multas previsto, hasta junio, sólo se ha cubierto el 16 %.