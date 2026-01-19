El PSOE de Elche exige que se aceleren las obras de rehabilitación de los edificios de Porfirio Pascual

El PSOE de Elche ha denunciado este lunes el “retraso” con el que avanzan las obras de rehabilitación de los edificios del barrio Porfirio Pascual.

En esos términos se ha expresado Héctor Díez, portavoz del Grupo Socialista, tras mantener una reunión con vecinos de la zona que se han quejado por ese retraso acumulado en un proyecto que, ha recordado Díez, fue gestionado en el pasado mandato consiguiéndose fondos europeos para su ejecución: “Le pedimos a Pablo Ruz -en referencia al alcalde de Elche- que tome interés, que agilice las obras en Porfirio Pascual”, ha afirmado el portavoz de los socialistas en el Ayuntamiento ilicitano que también ha reclamado al Gobierno local (integrado por PP y Vox), que garantice “condiciones de dignidad” en el mantenimiento del barrio mientras que se ejecutan las obras.

En este sentido, Díez ha denunciado la “acumulación de malas hierbas, la presencia de ratas y cucarachas, las rampas del río con destrozos y desperfectos en el Jardín Francisco Fernández Ordoñez”.

“Hay hierbas que alcanzan el metro de altura, zonas donde no se puede ni pasar. Aunque estén en obras, el mínimo mantenimiento se debe hacer”, ha añadido el portavoz del PSOE que ha considerado “prioritario” que desde el Ayuntamiento “se preste una atención adecuada a los residentes durante el desarrollo de los trabajos, que considera fundamentales no solo para Porfirio Pascual sino para Carrús en su conjunto.