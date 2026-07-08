El PSOE de Elche estima en 3.000 los ilicitanos que pueden acceder este año al Bono Cultural Joven

El grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Elche ha destacado este miércoles que más de 3.000 jóvenes ilicitanos que cumplen 18 años durante este año pueden solicitar el Bono Cultural Joven impulsado por el Gobierno de España, que es una ayuda directa de 400 euros destinada a facilitar el acceso a la cultura y ampliar las oportunidades de la juventud para disfrutar de actividades y productos culturales.

"Más de 3.000 jóvenes ilicitanos que este año cumplen 18 años van a poder beneficiarse del Bono Cultural Joven del Gobierno de España. Es una oportunidad única para crear cultura o para consumir cultura", ha afirmado Héctor Díez, portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Elche que ha añadido que el citado bono incorpora este año novedades para ofrecer una mayor flexibilidad en el uso de la ayuda: “Por primera vez, quienes lo soliciten podrán destinar los 400 euros íntegramente a una única modalidad, como cursos y talleres culturales, instrumentos musicales o material artístico, o repartir la cuantía entre distintas categorías, como artes en vivo y patrimonio, productos culturales físicos y consumo digital”, ha señalado Díez,

El portavoz municipal de los socialistas ilicitanos ha puesto en valor que el Bono Cultural Joven “continúa acercando la cultura a los jóvenes que alcanzan la mayoría de edad". Además, ha animado a solicitarlo a los ilicitanos y las ilicitanas que cumplen 18 años este 2026.

Díez ha explicado que “el plazo permanecerá abierto hasta el 31 de octubre y animamos a todos estos jóvenes a adherirse y a participar de la cultura".