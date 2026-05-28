El PSOE de Elche denuncia que “la dejadez del PP y Vox” lleva al Ayuntamiento a “perder” una subvención de la Diputación de Alicante

El PSOE de Elche ha denunciado este jueves que el Ayuntamiento ilicitano “ha perdido” una subvención de 33.000 euros del Plan +Cerca de la Diputación de Alicante. Los socialistas lo han achacado “a la dejadez del PP y de Vox”.

Desde el Grupo Socialista se ha explicado que esa subvención “estaba concedida” para gastos ordinarios de jardinería, deportes, cultura o educación. Se ha añadido que el equipo de gobierno no la solicitó en el plazo establecido.

"La subvención hubiera venido muy bien para mejorar el polideportivo del Toscar o para hacer actuaciones de mejora en colegios como el Dama de Elche", ha afirmado Héctor Díez que ha añadido que "a esto se suma que estamos a mitad de año y la Diputación no ha realizado aún los ingresos pertinentes en áreas tan importantes como el mantenimiento del Palmeral (50.000 euros) o como en la obra del nuevo centro sociocultural de Jayton, en Carrús (1,5 millones del Plan Planifica)".

"Le proponemos al alcalde ir de la mano para exigir a la Diputación de Alicante las inversiones que Elche necesita; estamos al final ya de la presente legislatura y tanto la Generalitat Valenciana como el Gobierno provincial tienen muchas cuentas pendientes con Elche y debemos ser reivindicativos porque todo ello supone mejoras para nuestro municipio", ha dicho el portavoz socialista que ha lamentado que "el antiguo edificio de la CAM, en la Glorieta, permanece cerrado y sin uso dos años después de la compra por parte de la institución provincial".