El PSOE de Elche critica que el PP y Vox han invertido 1,1 millones de euros en “actos religiosos” del Año Jubilar mientras “recorta en políticas sociales”

El PSOE de Elche ha denunciado este martes que el equipo de gobierno del PP y de Vox gastó el pasado año más de 1,1 millones de euros en la celebración del Año Jubilar y dentro de ellos más de 42.000 euros en la organización de un congreso mariológico" donde "7.000 euros fueron directamente a comidas, 4.000 en protocolo, 7.000 en flores, cohetes y música, y 23.000 en una empresa organizadora".

Así lo ha asegurado Patricia Maciá, concejala del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Elche, que también ha citado 146.300 euros en una exposición itinerante y 60.500 euros en la muestra ‘The Mistery Man’, “que registró tan solo 12.000 visitantes en una ciudad de 245.000 habitantes".

Además, los socialistas ilicitanos han añadido que en los dos últimos años desde Alcaldía se ha dado luz verde, “con el voto a favor de Vox”, al abono de más de 95.000 euros en comidas y catering: “Estas son las prioridades de Pablo Ruz -en referencia al alcalde de Elche, del PP-”, ha dicho Maciá que ha criticado que, mientras se realiza ese tipo de gastos, se recorta en “políticas sociales” o no se invierte lo que se necesita para “pagar las horas extras” a los funcionarios o renovar el parque móvil municipal.

Patricia Maciá ha acusado al equipo de gobierno de “priorizar” el gasto en “actos religiosos y protocolo frente a necesidades sociales básicas, mientras medio millón en dependencia o un millón en emergencia social o 280.000 euros en deporte escolar”.

"¿Para comidas, caterings, para celebrar un año jubilar sí que hay dinero?; ¿pero no hay dinero para lo que realmente importa a la ciudadanía?", ha afirmado la concejala del PSOE que ha denunciado también que el gobierno local abonó el pasado año casi tres millones de euros en más de un centenar de expedientes cuyas facturas "sobrepasaron el límite previsto" y eran servicios sin contrato.