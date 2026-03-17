El proyecto LIFE recupera en Elche y la Comunitat la población de Cerceta pardilla y espacios para su hábitat

El centro de congresos de Elche ha sido el escenario este martes de una jornada en la que se ha hecho balance del proyecto Life Cerceta pardilla, en marcha desde el año 2019 buscando la recuperación de la población de esa ave acuática en los humedales del país, entre los que están el Parque Natural El Hondo Crevillent-Elx y el Paraje Natural Municipal del Clot de Galvany.

Durante la sesión se han conocido cifras como que la Generalitat Valenciana ha reforzado la recuperación de la Cerceta pardilla en la Comunitat Valenciana con la liberación en los últimos quince años de 1.282 ejemplares en humedales de las tres provincias durante el desarrollo del proyecto.

Los resultados del proyecto evidencian una “evolución positiva” de la población de Cerceta pardilla y, en este sentido, según se ha puesto de manifiesto, en la Comunitat se ha pasado de 21 parejas reproductoras censadas en el año 2020 a 48 el pasado año, además de ampliarse de tres a cinco los humedales en los que la Cerceta Pardilla se reproduce.

La recuperación de esa especie de ave acuática ha sido mayor en el conjunto del país, tal y como ha recalcado María Jesús Rodríguez, directora general de Biodiversidad.

Por su parte, el concejal de Medioambiente en Elche, José Antonio Román, que también ha asistido a la jornada ha puesto en valor el papel de los humedales ilicitanos en el programa de recuperación de la Cerceta pardilla.

Junto a ese esfuerzo desde el punto de vista del refuerzo poblacional, el proyecto LIFE ha impulsado también la mejora del hábitat en enclaves clave como el Parque Natural de El Hondo, donde se ha ampliado la superficie de humedales destinados a la conservación de la especie mediante la incorporación de nuevas fincas y la gestión coordinada de estos espacios.