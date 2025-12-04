Los productores de uva de mesa embolsada del Vinalopó confían en que el consumo se recupere en Navidad

Los productores de uva de mesa embolsada del Vinalopó han cerrado la primera parte de la campaña de recolección de este año, en la que las protagonistas son las uvas tempranas, realizando un balance marcado por un funcionamiento que valoran como “deficiente” en los principales mercados nacionales.

En este sentido han destacado que “durante los meses iniciales de cosecha y comercialización, las ventas han avanzado con una lentitud” que califican “inusual”, lo que ha generado “preocupación entre los productores y comercializadores”.

Los productores de uva de mesa embolsada consideran que esa situación puede ser consecuencia de una disminución del consumo de productos frescos en general y de la desestacionalización del consumo de uva que ha tenido lugar en los últimos años en particular. Esta última cuestión preocupa especialmente al Consejo Regulador, puesto que un producto fresco como la uva de mesa embolsada del Vinalopó, que está amparado por una Denominación de Origen Protegida, está tradicionalmente vinculado al calendario de producción agrícola, por lo que esa desestacionalización requiere, entre otras cosas, de mayores esfuerzos promocionales para que el consumidor final reconozca la temporalidad y el valor de la misma en el consumo de productos frescos como la uva de mesa.

A pesar del inicio “complejo” de la campaña de uva de mesa embolsada del Vinalopó, el sector ha comenzado la fase de recolección de variedades tardías, con especial atención en estos momentos, a la uva Aledo, que es la más emblemática de la temporada de Navidad, sobre todo Nochevieja, y que es la variedad más tardía en ser cosechada en el hemisferio norte, gracias, entre otros aspectos al sistema de embolsado, que garantiza una maduración natural, un color característico y un sabor auténtico y diferenciado.