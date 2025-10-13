Los productores de Granada Mollar de Elche esperan recolectar este año 40.000 toneladas

El director ejecutivo de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), João Negrão, ha apadrinado este año el inicio de la campaña de recogida de la granada Mollar de Elche.

Se espera recolectar unas 40.000 toneladas con un 20 % menos de producción en fresco por manchas en la piel debido al sol del verano.

Así lo ha explicado Francisco Oliva, presidente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Granada Mollar de Elche que ha explicado, durante el acto simbólico del corte de la primera granada Mollar, ha destacado que “todavía es pronto para saber cómo pueden afectar las lluvias de estos días”.

El corte simbólico de la primera primera granada Mollar de Elche con Denominación de Origen Protegida ha tenido lugar este lunes en una finca de la pedanía de Santa Ana, que es una explotación experimental ecológica de una spin off de la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche.

João Negrão ha subrayado que las DOP y las Indicaciones Geográficas Protegidas “identifican un producto como auténtico, moldeado por su origen, su gente y su historia”. Ha añadido que “en la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea, con sede a pocos kilómetros de aquí, nos enorgullece apoyar este sistema que protege y promueve la calidad diferenciada; trabajamos cada día para ayudar a las empresas y a las comunidades locales a aprovechar todo el valor de los derechos de propiedad intelectual”.

El acto también ha servido para conocer el trabajo que desarrolla ese spin off (Innovation Labo) y que está vinculada al Instituto de Investigación, Desarrollo e Innovación en Biotecnología Sanitaria de Elche.

La firma trabaja en el desarrollo y producción de ingredientes alimentarios y cosméticos de alto valor añadido a través del cultivo ecológico y la gestión inteligente de especies microbianas autóctonas.

Tiene dieciséis hectáreas de cultivo de la finca donde se ha inaugurado la campaña, seis se destinan a la granada mollar.