La presidenta del Colegio de Médicos de Alicante, Isabel Moya, ha defendido este martes que ante el comportamiento "de los rebrotes y de una parte de la ciudadanía", las mascarillas deberían ser "obligatorias" para "evitar" situaciones "más conflictivas" en la Comunitat Valenciana.

Moya ha lamentado que el debate sobre su uso obligatorio "no está sobre la mesa", al tiempo que ha añadido que la gente joven no está guardando las medidas de protección de forma "rígida" por lo que ha solicitado "dar un paso más" para evitar situarse en la misma situación en la que ya están otras comunidades.

Además, la presidenta del Colegio de Médicos de Alicante ha pedido dotar de material de protección a los sanitarios para atender a los "sospechosos de covid-19" durante el próximo otoño: "Necesitaremos no solo mascarillas quirúrgicas, sino FFP2, batas, guantes que protejan contra los virus", ha dicho Isabel Moya.

Cuestionada por los periodistas respecto al material que estaba comprando la Generalitat Valenciana, Moya ha dicho "no hay todo el material que debería y en todos los lugares". "Puede ser que ese material esté en 'stock', que en las UCI y en los servicios de Urgencias no falte, pero no todos los médicos que están en contacto con un paciente tienen el material que debieran", ha seguido.

Así, ha considerado que "probablemente" esté guardado para "un futuro rebrote" y ha denunciado su caso particular, en Radiología del Hospital General de Alicante, donde no tiene "todos los días mascarillas quirúrgicas".

"Algunas partidas que nos dan de guantes no están homologadas para proteger contra los virus; es decir, que hay deficiencias en el material de protección", ha proseguido.

Isabel Moya ha indicado que ante situaciones de crisis, en las que no se puede saber "qué va a pasar, hay que ponerse en el peor de los escenarios" de manera que "más vale" tomar medidas que "excedan" que se queden "cortas".

"Brotes va a haberlos por lo que hay que tenerlos controlados" tomando "medidas", ha solicitado para evitar volver al confinamiento porque "entonces no habremos aprendido nada".