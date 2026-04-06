El precio de la vivienda se dispara en Elche un 16 % en el primer trimestre del año y un 13 % en Elda

El precio de la vivienda en el país continúa siendo noticia. Esta semana se ha hecho público un informe de Tinsa, que es la mayor empresa de tasación inmobiliaria de España, que ha certificado que el precio de la vivienda (nueva y usada) de 90 metros cuadrados de superficie en Elche se ha disparado en el primer trimestre de este año en un 16,2 % respecto al periodo enero-marzo del pasado año.

En Elda, el incremento se ha cifrado en un 13 %.

En el caso de Elche, según el informe de Tinsa, el precio de la vivienda ha crecido incluso una décima más que en Alicante (16,1 %) y casi tres puntos más que en València (13,6 %).

Respecto al cuarto trimestre del año 2025, el precio de la vivienda en el municipio ilicitano ha repuntado un 6,4 % y en Elda un 4,8 %.

Además, a tenor de la estadística de Tinsa, el precio medio de una vivienda en Elche supone 1.552 euros el metro cuadrado y en Elda se sitúa en 866 euros.

En ese sentido, el techo máximo del precio medio de la vivienda en Elche en los últimos 25 años se alcanzó en el tercer trimestre del año 2008, cuando se llegó a cifrar en 1.763 euros el metro cuadrado.

Siete años antes, en el primer trimestre de 2001, ese precio medio de un piso en el municipio había alcanzado su valor más bajo con 641 euros el metro cuadrado.

También en los últimos 25 años, en Elda, el pico máximo del precio de una vivienda también se vivió en el último trimestre del año 2008, alcanzándose entonces los 1.320 euros por metro cuadrado, al tiempo que el precio más bajo se registró igualmente de enero a marzo de 2001, cuando estuvo en 504 euros.

Hipoteca media

Otro de los datos que pone de manifiesto el informe es que la hipoteca media en la provincia de Alicante asciende a 130.671 euros, lo que está por encima de la media de la Comunitat Valenciana, cifrada en 128.571 euros.

Respecto a la media de España, la hipoteca media en le provincia es inferior, concretamente en 34.000 euros ya que en el conjunto del país la hipoteca media es de 164.729 euros.

Además, el esfuerzo que supone una hipoteca en la provincia de Alicante es del 37,8 % de los ingresos mensuales de la persona que la suscribe, situándose la cuota mensual en una media de 631 euros al mes.