El precio medio del alquiler de vivienda se dispara por encima de los 1.000 euros al mes en Elche, Crevillent y Santa Pola

El precio medio del alquiler de la vivienda en Elche supera ya los 1.000 euros mensuales en el caso de pisos con más de tres habitaciones. En los casos en los que la vivienda tiene tres habitaciones el precio medio está en 959 euros al mes, al tiempo que para dos habitaciones se está pagando hasta 947 euros y por un estudio de una habitación se están pidiendo en torno a 747 euros al mes.

Así lo indica al menos el último informe del portal mobiliario Fotocasa, realizado a partir de las más de 1.300 fichas de viviendas en alquiler en el municipio con las que cuenta.

A fecha del presente mes de marzo, la estadística del portal digital inmobiliario señala que el alquiler de una vivienda con plaza garaje puede llegar a suponer un desembolso superior a los 1.100 euros.

En general, el alquiler de una vivienda en Elche tiene un precio medio de 10 euros el metro cuadrado de superficie del mismo.

En Crevillent, donde la plataforma inmobiliaria tiene en la actualidad 76 inmuebles en alquiler, el precio medio va de los 894 euros mensuales de un piso con una habitación a los 1.330 euros de los que tienen más de tres habitaciones, pasando por los 1.315 euros al mes de un inmueble de tres habitaciones y los 1.248 euros de los de dos.

Con plaza de garaje, el alquiler de una vivienda llega a alcanzar los 1.388 euros al mes.

En parámetros similares se mueve el mercado de alquiler de la vivienda en Santa Pola en el que la estadística de ‘Fotocasa’ recoge que vivir en régimen de arredramiento supone a día de hoy un desembolso mensual de entre 882 euros si se vive en un estudio, de 982 si se tiene un piso de dos habitaciones, 1.221 si se alquila una vivienda de tres habitaciones y de 1.196 si se reside en alquiler de una vivienda de más de tres habitaciones.

En la localidad marinera, donde el portal inmobiliario dispone de 195 pisos en alquiler, el precio de arrendamiento de una vivienda con plaza de garaje puede llegar a tener precios de hasta 1.438 euros mensuales.

En los tres municipios de la comarca del Baix Vinalopó, el aumento del precio de alquiler de un piso se ha acelerado en los últimos meses.