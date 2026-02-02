El precio del alquiler y venta de viviendas en Elche, Crevillent y Santa Pola sigue en registros históricos

El precio medio de alquiler de la vivienda en Elche ha alcanzado en el mes de enero de este año su segundo registro histórico más alto desde hace 16 años. En ese periodo tan sólo fue superior el pasado mes de diciembre del pasado año, cuando fue un céntimo de euro más alto.

En enero, el precio medio del alquiler de una vivienda en Elche se ha cifrado en 9,2 euros el metro cuadrado (en diciembre fue 9,3 euros). Con ello, en la actualidad, alquiler una vivienda de 90 metros cuadrados de superficie supone una media de 828 euros mensuales.

Así lo refleja al menos el último informe del portal inmobiliario Idealista, que apunta a que el precio de alquiler en el municipio ilicitano ha registrado un crecimiento interanual, en el periodo comprendido entre enero de 2025 y el primer mes de este año, del 10,3 %.

Por otro lado, el informe del portal inmobiliario señala que este pasado mes de enero se ha acreditado en Santa Pola el tercer precio medio de alquiler de vivienda más alto desde el año 2011. Ese parámetro se ha situado en 11,2 euros el metro cuadrado, tras apuntar un descenso interanual del 7,3 % y tras llegar a su máximo histórico en agosto del pasado año, cuando, en plena campaña de verano, el precio medio al alquiler alcanzó los 12,1 millones de euros.

Precio de venta

El apartado de precio de venta de la vivienda, la situación se ha replicado.

En Elche, enero de 2026 ha marcado el segundo mayor registro histórico con 1.596 euros el metro cuadrado, mientras que en Santa Pola se ha contabilizado el récord histórico con 2.584 euros el metro cuadrado.

En Crevillent, que en este apartado del precio de venta sí consta el municipio en el informe del portal inmobiliario, también se ha acreditado el precio de venta de vivienda más alto de los últimos 15 años, situándose el mismo en 1.077 euros el metro cuadrado.