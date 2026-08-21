El polideportivo de Carrús en Elche estrena aseos y vestuarios tras las obras de mejora

Las obras de adecuación y modernización en el polideportivo de Carrús, en Elche, han finalizado este mes de agosto. Los trabajos de mejora se han prolongado a lo largo del verano y han supuesto una inversión superior a los 70.000 euros. El objetivo: hacer una reforma integral del espacio y optimizar la accesibilidad en los baños y vestuarios.

Tras la conclusión de las obras, ahora continuarán con la instalación de todo el mobiliario para que este enclave renovado esté en pleno rendimiento de cara al mes de septiembre, con el inicio de la nueva temporada deportiva en la ciudad.

El concejal de Deportes del Ayuntamiento de Elche, José Antonio Román, ha destacado que esta es una apuesta por el apoyo y la promoción deporte ilicitano, en la que invierten en la mejora de instalaciones y, que, en sus palabras, “invierte en la calidad de los servicios y el bienestar de los ilicitanos”.

Desde el Ayuntamiento han señalado que esta actuación promueve la inclusión y facilita el acceso a la práctica deportiva a todos los ciudadanos de los diferentes barrios y las pedanías ilicitanas.