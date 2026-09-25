La Policía Nacional intercepta en Elche a un fugitivo reclamado por Polonia por 77 delitos financieros y fiscales

La Policía Nacional ha detenido en el aeropuerto de Elche a un hombre sobre el que pesaba una Orden Europea de Detención y Entrega dictada por las autoridades de Polonia por delitos económicos y financieros.

El implicado fue interceptado por agentes encargados de la inspección y control de entrada de pasajeros del Aeropuerto Alicante-Elche ‘Miguel Hernández’, tras aterrizar en un vuelo procedente de Moldavia.

Al realizar las pertinentes comprobaciones en las bases de datos policiales, los agentes constataron que estaba reclamado por las autoridades de Polonia que lo buscan por hechos cometidos en el año 2019.

El fugitivo, se enfrenta a 77 delitos financieros y fiscales, así como a la falsificación de documentos y el tráfico de documentos falsificados, hechos que llevan aparejada la pena máxima de 25 años de prisión.

Tras ser detenido ha sido puesto a disposición del Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional en Madrid, que se va a encargar ahora de realizar los trámites para su posterior extradición.