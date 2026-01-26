Sucesos

La Policía Nacional detiene en Elda y El Campello a tres personas por tráfico de anabolizantes en gimnasios de la provincia

En la operación se han practicado registros de dos locales en Santa Pola y un trastero en Petrer

David Alberola García

Elche |

Una agente de la Policía Nacional con parte de los productos intervenidos a los detenidos en Elda.
Una agente de la Policía Nacional con parte de los productos intervenidos a los detenidos en Elda. | Policía Nacional

Agentes de la Policía Nacional ha desarticulado un grupo a cuyos integrantes se atribuye el tráfico de sustancias anabolizantes que repartían a sus clientes a través de paquetería postal. También se vendían en gimnasios y tiendas especializadas de toda la provincia.

La investigación, que se ha desarrollado en dos fases, ha concluido con dos hombres detenidos en Elda y el registro de dos locales en la localidad de Santa Pola.

La operación ha constatado que el grupo usaba como almacén de los anabolizantes que distribuía el trastero de un garaje comunitario ubicado en un edificio de Petrer.

También se ha practicado el arresto de otro hombre en la localidad de El Campello, donde además se ha realizado otro registro.

Los anabolizantes que se comercializaban procedían de Lituania y el grupo desarticulado las recibía vía Polonia.

Los compradores de los anabolizantes ilegales pagaban la mercancía realizando un Bizum al arrestado considerado como cabecilla del grupo desmantelado. En este sentido, los agentes han constatado que durante la investigación se ha llegado a contabilizar hasta 55 transacciones al mes relacionadas con esas ventas.

Se han intervenido 4.545 euros en efectivo y 739 cajas de anabolizantes.

Los detenidos tienen edades entre 28 y 33 años.

