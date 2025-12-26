La Policía Nacional detiene en el aeropuerto de El Altet de Elche a un hombre reclamado por Reino Unido por una estafa

La Policía Nacional han detenido en el Aeropuerto de Alicante-Elche ’Miguel Hernández’ a un hombre al que reclaman las autoridades de Reino Unido por un delito de estafa. Fue arrestado cuando pretendía salir de España en avión.

Los hechos por los que era buscado fueron cometidos en el Reino Unido en los años 2018 y 2022. El ahora detenido, que tiene 48 años de edad, se hacía pasar por instalador de cocinas y baños. Utilizaba logotipos de empresas sin autorización para aparentar profesionalidad y ganarse la confianza de los clientes. Tras ofrecer presupuestos y cobrar importantes cantidades por adelantado, no realizaba los pedidos ni las obras acordadas, poniendo excusas y retrasando los trabajos.

Las víctimas nunca pudieron recuperar las cantidades abonadas ya que, aunque afirmaba haber devuelto el dinero, los reembolsos nunca se efectuaron. En total, habría defraudado cerca de 180.000 libras esterlinas a numerosos clientes.

Por estos hechos el detenido podría enfrentarse a una pena máxima de hasta diez años de prisión en Reino Unido.

El detenido, tras la práctica de las diligencias policiales, ha sido puesto a disposición del Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional en Madrid, órgano encargado de realizar los trámites para su posterior extradición.