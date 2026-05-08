La Policía Local de Santa Pola detiene a un conductor tras atropellar a un agente y huir del lugar

La Policía Local de Santa Pola ha detenido al conductor de un vehículo que atropelló a un agente que se encontraba señalizando una tapa de alcantarilla que se había soltado y generaba un grave riesgo para la circulación.

El arrestado lo arrolló y se dio a la fuga, mientras que el agente acabó en el quirófano del hospital con una pierna rota y el tobillo también afectado. Se le ha tenido que atornillar una placa de titanio en el peroné y colocar un implante en el tobillo.

Tras lo ocurrido, la Policía Local de Santa Pola y la Guardia Civil pusieron en marcha un dispositivo para localizar el vehículo implicado, logrando hallarlo estacionado en el interior de una urbanización pese a que se encontraba parcialmente cubierto con una lona con el objetivo de ocultarlo.

El conductor no estaba en ese lugar, pero la Policía Local de Santa Pola logró identificarlo plenamente gracias a las pesquisas realizadas y a la información facilitada por testigos que presenciaron lo sucedido.

Con ello, al día siguiente, el hombre fue detenido siendo puesto a disposición de la Guardia Civil.

El arrestado circulaba sin el seguro obligatorio y carecía del permiso de conducción válido para el vehículo que conducía.