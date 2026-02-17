PLD Space de Elche firma el primer contrato comercial para un lanzamiento dedicado con MIURA 5 de dos satélites Tritó de Sateliot

La empresa aeroespacial PLD Space de Elche continúa avanzando en el proceso que le va a llevar a los primeros lanzamientos al espacio de sus cohetes Miura 5.

Este martes ha hecho pública la firma de un contrato con el operador español ‘Sateliot’, de telecomunicaciones satelitales 5G, merced al que el próximo año va a lanzar los dos primeros satélites de esa tecnología del operador.

Desde PLD Space se ha destacado que ese contrato comercial consolida la primera misión espacial privada 100 % española y el dinamismo del ecosistema espacial español, que está redefiniendo el acceso y las comunicaciones desde el espacio.

Según se ha explicado la compañía aeroespacial de Elche se trata de dos satélites Tritó, de unos 160 kilos de peso cada uno, que serán desplegados en una órbita LEO, que es una zona del espacio cercana a la Tierra.

“Fundé PLD Space hace 14 años para que esto ocurriera, nuestra alianza con Sateliot es un hito clave para el ecosistema espacial español y europeo”, ha destacado Raúl Verdú, cofundador y Chief Business Development Officer de la compañía ilicitana.

Conectividad dual

La nueva generación de satélites Tritó del operador de comunicaciones ‘Sateliot’ ofrecerá conectividad dual a dispositivos IoT y dotará a Europa de conectividad D2D para conectar unidades móviles con servicios de datos, voz y vídeo basados en el estándar 5G.

Esas capacidades permitirán desplegar aplicaciones críticas en seguridad, protección civil y defensa maximizando la resiliencia de las redes.