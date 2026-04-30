Una plataforma que automatiza la búsqueda de vivienda mediante IA, recibe el premio del PCUMH en la 13ª edición de Santander X Explorer

El Parque Científico de la Universidad Miguel Hernández (PCUMH) de Elche ha elegido al proyecto VIVIFIND como la mejor propuesta de la 13ª edición del programa Santander X Explorer en el centro UMH Space. Por ello, esta iniciativa impulsada por Francisco Juan Terroba recibirá un premio de 300 euros concedido por el PCUMH. Se trata de una plataforma innovadora que busca cambiar la forma en la que se realiza la búsqueda de vivienda: a través de Inteligencia Artificial automatiza esta tarea, simplificando y optimizando el proceso.
Concretamente, este proyecto analiza continuamente las opciones disponibles en el mercado, incluyendo grandes portales y pequeñas inmobiliarias, para recomendar solo aquellas viviendas que se ajustan al perfil y preferencias del usuario. De este modo, se elimina la saturación de anuncios irrelevantes, ahorrando tiempo y esfuerzo.
Además de VIVIFIND, en la decimotercera edición de Santander X Explorer han sido finalistas EVOC AI, una plataforma SaaS de voz e Inteligencia Artificial que automatiza tareas en pymes promovida por Cristian Martínez Hernández; ODIN, un proyecto de programas de ocio inclusivo para personas adultas con discapacidad intelectual impulsado por Ángela Jiménez Pascual; CLOTHES TO EARTH, la app de sostenibilidad textil de Blanca Horta Reques y Raquel García Álvarez; y STARPEAK, una bebida isotónica con ingredientes naturales, sin azúcares añadidos ni aditivos y que incorpora un innovador extracto con propiedades antifatiga desarrollada por Gema Marco Dos Santos y José David Celdrán López.
También han llegado a la final ASTANOVA, un proyecto que desarrolla activos a partir de la cuerna de ciervo mientras paralelamente desarrolla un fármaco antitumoral promovido por Alexander Ferrer Puyuelo, Brenda Villa Peñate, Natalia Angulo Torres y Louis Chonco; ORAI SI, la plataforma de Gonzalo Canales Mateo que automatiza la creación de PIFs (expedientes de información de producto) con IA avanzada aplicados al sector cosmético; V-T.A.S, un sensor adhesivo inteligente que monitoriza constantes vitales e identifica y geolocaliza a víctimas en tiempo real promovido por Margarita Arjona Expósito y Fini Davó Cano; e INMURE una iniciativa de Clara Solbes Lozano que fomenta experiencias donde el arte sea accesible para todos.
Santander X Explorer es una iniciativa de impulso al talento promovida por Banco Santander. La UMH se convirtió en centro Space en 2015 a través del Área de Emprendimiento del Parque Científico de la UMH. Desde entonces, ha asesorado a 210 emprendedores con cerca de 160 proyectos innovadores. La décimo tercera edición de este programa estuvo marcada por el emprendimiento femenino, ya que, de los 24 proyectos participantes el 62% estaban promovidos por mujeres. La convocatoria contó con la participación de más de 30 emprendedores y emprendedoras.