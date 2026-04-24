Petrer anuncia la inauguración de la nueva Plaça de Baix para el jueves de la próxima semana

El Ayuntamiento de Petrer ha anunciado que el jueves de la próxima semana, último día de este mes de abril, se reabrirá la Plaça de Baix tras la remodelación integral de la que ha sido objeto y cuyos trabajos se ultiman estos días.

Tras las obras llevadas a cabo, la plaza aumenta su superficie en un 40 %.

Con ello, la nueva plaza estará disponible para el mes de mayo, cuando se celebran las fiestas de Moros y Cristianos de la localidad de la comarca del Medio Vinalopó.

Irene Navarro, alcaldesa de Petrer, ha destacado este viernes que la actuación llevada a cabo da continuidad al trabajo de modernización del centro histórico del municipio que el equipo de gobierno está llevando a cabo en los últimos años: “Esta plaza no comienza en la propia plaza, sino que comienza más abajo, comienza en Luvi, donde tenemos una zona de expansión totalmente remodelada; continúa en Gabriel Payá y el Derrocat, una zona peatonalizada, remodelada y accesible; para finalizar en esta deseada plaça de Baix”, ha recalcado Navarro.

La remodelación de la plaça de Baix de Petrer ha supuesto una inversión de 1,7 millones de euros, de los que 965.000 han sido financiados a través de una subvención de la Diputación de Alicante.

El nuevo diseño de la plaza incorpora recreaciones en la superficie de varios de los hallazgos romanos encontrados en su subsuelo, como una basílica, el mosaico o las termas romanas, mientras que muchas de esas piezas originales ya se pueden contemplar en el Museo Dámaso Navarro.

Además, el proyecto ha contado con actuaciones en las calles del entorno de la plaza.

Evento para inaugurar la plaza

La inauguración de la remodelada Plaça de Baix va a estar arropada por un evento abierto a la ciudadanía en el que se ha programado un concierto de piano y la apertura de puertas del balcón del Ayuntamiento para poder disfrutar la plaza con una panorámica amplia”.