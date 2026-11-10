¿Perjudicó el árbitro al CD Eldense ante Las Palmas?

El CD Eldense perdió ante Las Palmas en un partido en el que la actuación arbitral fue cuestionada por parte del cuadro azulgrana. Un gol anulado a Jesús Clemente por un fuera de juego posicional de Justin Smith desató la indignación.

El equipo de Javi Calleja sigue fuera de los puestos de descenso, pero se reduce el margen sobre el descenso. Este domingo, a las 18:30 horas, en el Nuevo Pepico Amat se disputa el Eldense-Sabadell.

Analizamos la actualidad del Deportivo con Ángel Sánchez, Raúl Patón y Miguel Ángel Monera.