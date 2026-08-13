El Patronato del Misteri d’Elx abre las puertas de la basílica y refuerza las medidas de ventilación

Ante el progresivo aumento de las temperaturas y las situaciones derivadas del calor, en Elche, el Patronato del Misteri ha acordado reforzar las medidas de ventilación de la Basílica de Santa María durante el ensayo general previo del 13 de agosto y las representaciones del 14 y 15.

Esta tarde de jueves, al igual que se hizo durante el ensayo general previo del 12 de agosto, permanecerán abiertas la puerta del Sol, la puerta del Órgano y la Puerta Mayor de la basílica, con el objetivo de favorecer la circulación y la renovación del aire en el interior del templo. También se abrirán las vidrieras de la nave y del presbiterio.

Estas medidas se complementarán con la instalación de ventiladores en distintos puntos de la basílica de Santa María, en especial en zonas en las que se concentra un mayor número de participantes. Además, se reforzará la ventilación en la tramoya alta, uno de los espacios en los que se alcanzan temperaturas más elevadas debido a su ubicación en la parte superior del tempo.

En la representación de esta tarde, a las 17:30 horas, se espera recibir a Llanos Massó, presidenta de las Cortes Valencianas; José Díez, vicepresidente y conseller de Presidencia de la Generalitat Valenciana; Carmen Ortí, consellera de Educación y Cultura; Toni Pérez, presidente de la Diputación de Alicante; Loreto Serrano, alcaldesa de Santa Pola; Teresa María Belmonte, senadora y alcaldesa de Bigastro y Rubén Alfaro, alcalde de Elda, entre otras muchas autoridades.