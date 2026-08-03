El Paraje Natural Municipal del 'Clot de Galvany' y el Parque Inundable 'La Marjal', campos de trabajo para dos iniciativas pioneras

El Paraje Natural Municipal del 'Clot de Galvany' y el Parque Inundable 'La Marjal' acogen dos iniciativas pioneras. Se tratan de los proyectos 'IRIS' y 'BIOVERA' que presentan enfoques complementarios: la digitalización de la gestión operativa y la puesta en valor de los beneficios socioambientales.

Estas iniciativas subrayan la importancia de las Soluciones Basadas en la Naturaleza (SbN) en la gestión del ciclo hidrológico, es decir, son actuaciones que utilizan principios de la propia naturaleza para dar solución a problemas relacionados con la gestión territorial y urbana.

A través de enfoques distintos, pero estratégicamente complementarios, ambos proyectos buscan potenciar, optimizar y medir el impacto positivo de este espacio natural en el tejido urbano, involucrando activamente a la sociedad.

El proyecto IRIS tiene como objetivo la integración de una capa digital en la operación y mantenimiento de infraestructuras verdes. Mediante el despliegue de cámaras, sondas y estaciones meteorológicas, transformará la gestión del Clot y de la Marjal, pasando de procesos de control de calidad manuales, a un sistema automatizado y proactivo. A través de la visión y la inteligencia artificial, Aigües d’Elx y Aguas de Alicante podrán monitorizar en tiempo real la biodiversidad, realizar el conteo de visitantes y detectar rápidamente especies invasoras. Además, esta tecnología permitirá adelantarse a eventos climáticos extremos y evaluar cómo el parque contribuye a reducir la temperatura en las zonas colindantes.

Por su parte, la iniciativa BIOVERA trabaja en la identificación, cuantificación y monitorización de beneficios medioambientales, económicos y sociales aportados por el ecosistema en estos mismos emplazamientos.