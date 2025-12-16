El paraguas continúa siendo necesario este martes en Elche, Crevillent y Santa Pola

Este martes el paraguas nos tiene que acompañar en las salidas a la calle. El motivo; por delante tenemos una jornada con lluvias que pueden ser persistentes y ocasionalmente moderadas. Parecen menos probables en las primeras horas de la tarde y de cara a la noche podrían repetirse los chubascos.

La Agencia Estatal de Meteorología mantiene activado hasta las 18:00 horas el aviso amarillo por posibilidad lluvias que pueden dejar de acumulados de hasta 20 litros de agua por metro cuadrado en una hora.

El día va a ser frío y se va a registrar un ligero descenso de las temperaturas máximas. Éstas van a rondar en Elche, Crevillent y Santa Pola los 15 grados centígrados.

De cara a mañana miércoles se prevé una jornada variable, con nubes y claros y posibilidad de algunos chubascos ocasionales.

El viento de noreste soplará moderado por la tarde en zonas del litoral con rachas que podrían superar los 50 kilómetros por hora en la zona de Los Arenales del Sol y El Altet.

La estabilidad meteorológica vuelve el jueves

El jueves regresa la estabilidad meteorológica y en un día en el que se espera un ascenso de las temperaturas máximas, si bien el viernes volverían a bajar.

Los modelos meteorológicos van apuntando a un fin de semana bastante frío y con más nubes que claros.