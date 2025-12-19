Este jueves

El sorteo de la ONCE deja en Petrer 280.000 euros con la venta de ocho cupones

La suerte la ha llevado al municipio de la comarca del Medio Vinalopó el vendedor Francisco Jiménez

El sorteo del cupón de la ONCE de este jueves ha dejado 280.000 euros en Petrer , con la venta de ocho boletos del número 31829, premio del sorteo. Cada cupón está agraciado con 35.000 euros cada uno.

La suerte ha llegado a la localidad de la comarca del Medio Vinalopó de la mano de Francisco Jiménez, que desarrolla su labor en uno de los polígonos del municipio.

Desde la ONCE se ha destacado que su cupón diario pone en juego un premio de 500.000 euros al número más la serie y 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras del número premiado. Además, 450 premios de 250 euros a las cuatro primeras cifras y otros 450 premios a las cuatro últimas; 9.000 premios de 25 euros en el caso de tres últimas o tres primeras; y lo mismo para las dos primeras y últimas (6 euros) y reintegro de 2 euros a la primera o la última cifra del número premiado.

