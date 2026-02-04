Las obras en la calle Clara Campoamor de Elche acabarán en dos semanas

Las obras de la calle Clara Campoamor del barrio Porfirio Pascual de Elche van a concluir en dos semanas aproximadamente. Están en su recta final y con un presupuesto de 375.000 euros se ha actuado en el subsuelo de la misma para evitar la aparición de socavones y grietas, que hasta ahora ha sido bastante recurrente.

En principio está previsto que los trabajos concluyan entre los días 18 y 20 de este mes.

La actuación se ha desarrollado sobre una superficie de unos 2.500 metros cuadrados. Se ha centrado en la demolición de la calzada existente y se ha saneado el terreno donde se producían los hundimientos, además de proceder a la renovación del colector de saneamiento para evitar futuros problemas.

Según se ha explicado desde el Ayuntamiento ilicitano, la nueva calzada cuenta con una base más resistente, con grava cemento y losa de hormigón armado: “El Ayuntamiento ha apostado por una solución estructural y duradera, evitando parches y reparaciones temporales para generar certidumbre entre los vecinos”, ha destacado Pablo Ruz (PP), alcalde de Elche, que junto al concejal del Distrito de Carrús, Samuel Ruiz (Vox), ha visitado este miércoles la zona para comprobar la evolución de los trabajos.

La próxima semana se asfaltará el tramo de la calle Clara Campoamor en el que se han ejecutado los trabajos. También se va a renovar la señalización horizontal y se completará la renovación de la red de agua y las aceras.