El nuevo presidente del Consell firma el convenio del tranvía de Elche en su primera visita institucional a la ciudad pero sin plazos de ejecución

Ayuntamiento de Elche y la Generalitat Valenciana han ratificado este martes el compromiso de ambas administraciones con la dotación en la ciudad ilicitana de un tranvía. Lo han hecho con la firma de un convenio que plasma el proyecto.

La rúbrica de ese documento ha corrido a cargo del alcalde ilicitano Pablo Ruz y del nuevo presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, que ha realizado su primera visita institucional a la ciudad tras ser investido en ese cargo, relevando en él a Carlos Mazón, tras su dimisión.

Se ha adelantado que el tranvía de Elche será eléctrico, de plataforma única y de guiado óptico, con lo que no tendrá catenaria.

El primer tramo del mismo unirá el polígono de Carrús con el campus de la Universidad Miguel Hernández, discurriendo por las avenidas de Novelda y de la Libertad; dentro de ésta por todos sus tramos.

En una fase posterior, ese trayecto se ampliará hasta el parque empresarial de Torrellano y, más tarde, hasta el aeropuerto de El Altet.

En cuanto a plazos concretos de ejecución del proyecto de creación del tranvía no se ha aportado. Tampoco en lo referente a la dotación económica que la Generalitat dispondrá en su presupuesto del próximo año.

De momento, la aportación del gobierno autonómico se limita a 100.000 euros para los estudios previos, que el Ayuntamiento ya tiene en marcha, estando analizando topográficamente las zonas por las que se tiene la intención de que circule el tranvía.

Tanto el alcalde de Elche como el presidente de la Generalitat han destacado que el tranvía, una vez que sea una realidad, vertebrará la ciudad y la pondrá, han incidido, al nivel de las tres capitales de provincia de la Comunitat.

Otros proyectos

Además, tanto el presidente del Consell como el alcalde de Elche han destacado otras inversiones proyectadas del gobierno valenciano en el municipio como son la próxima construcción de una nueva depuradora de Algorós, que supondrá una inversión de más de 82 millones de euros y la finalización de la Ronda Sur, que tiene un presupuesto de 32 millones de euros y que, con el tranvía, completará la red de transporte.

En cuanto a la finalización del desdoblamiento de la carretera de Santa Pola, se ha asegurado que se está avanzado en dar solución a los problemas surgidos en las expropiaciones de terreno para acometer el desdoblamiento de los últimos cuatro kilómetros de la carretera, que son los más próximos a Elche y en los que más densidad de viviendas hay.