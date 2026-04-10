La crónica del tiempo

Las nubes y el riesgo de lluvia complican el fin de semana en Elche, Crevillent y Santa Pola

Jorge Miralles te cuenta en Onda Cero Elche diariamente, de lunes a viernes, la previsión meteorológica

Jorge Miralles

Elche |

Imagen de archivo de la Avenida San Bartolomé de Tirajana de Arenales del Sol de Elche.
Imagen de archivo de la Avenida San Bartolomé de Tirajana de Arenales del Sol de Elche. | Onda Cero Elche

La estabilidad meteorológica con la que se han desenvuelto los últimos días va a desaparecer durante el fin de semana, que va a ser nublado y con lluvia.

La previsión meteorológica apunta a que mañana va a ser un sábado con muchas nubes, con temperaturas que descenderán un poco, aunque seguirán altas. Habrá posibilidad de alguna lluvia débil al final del día, que en caso de llegar podría hacerlo embarrada como consecuencia de la calima que aún estará presente en el conjunto de la comarca del Baix Vinalopó.

Ese polvo en suspensión desparecerá el domingo, jornada que se prevé lluviosa y con descenso, ya muy apreciable, de las temperaturas máximas. Será un último día de la semana con lluvias que se irán repitiendo durante la jornada, en principio débiles.

A partir del lunes se recuperará la estabilidad meteorológica y el sol. Además, habrá ascenso de las temperaturas máximas.

Este viernes, aún hay sol

Este viernes, las temperaturas van a ascender en una jornada que va a ser muy soleada, con calima y con viento moderado de levante a partir de mediodía.

El termómetro va a alcanzar en Elche y Crevillent valores máximos de 26 grados centígrados. En Santa Pola se quedará en 23.

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