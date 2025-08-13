Noche de contratiempos en el segundo ensayo del Misteri d’Elx

La tarde del 13 de agosto será el último ensayo previo a las representaciones del 14 y 15 de agosto, la Vespra y la Festa, respectivamente. Este ciclo festivo no se ha visto exento de pequeños contratiempos, pero nada grave que haya que lamentar.

Durante la segunda parte de la representación, del segundo ensayo del día 12, uno de los ángeles se negó a subir al Araceli, lo que interrumpió durante 15 minutos la obra. El problema de este suceso poco habitual es que, a pesar de que sí se tienen suplentes para todos los actores, el lugar en el que están esperando está lejos, pues es en los balcones, y tienen que bajar y vestirse. Desde el patronato entendieron la petición del niño, pero mientras le quitaban los arneses y el otro ángel sustituto bajaba del balcón y se vestía, el músico del órgano tuvo que tocar las mismas notas durante esos minutos ante la mirada expectante del público que no entendía lo que estaba pasando.

Otro contratiempo fue la indisposición del Mestre de Capella, Javier González, que tuvo que abandonar unos minutos el escenario porque estaba mareado, pero tras hidratarse y recuperarse, volvió a su posición en el Cadafal sin que los espectadores se percatasen de esto.

No obstante, y a pesar del calor, el público disfrutó y se emocionó viendo cómo los aparatos aéreos subían y bajaban, así como de los cantos más emotivos. Al finalizar la representación, les otorgaron una merecida ovación a los intérpretes.