Ninguno de los equipos de playoff gana y el Eldense 'amortigua' la derrota en el Rico Pérez

No ha sido una buena jornada para los equipos punteros en el grupo II de Primera RFEF. No ha ganado ninguno de los conjuntos de playoff y eso permite a rivales como el Antequera o el Hércules reengancharse a la pelea por la promoción. El Sabadell sigue líder tras empatar en Cartagena.

El Eldense sufrió su primera derrota de 2026 y puso fin a su racha triunfal en el derbi en el Rico Pérez. El Hércules fue superior y se llevó el duelo sobre la bocina. El equipo azulgrana estuvo cerca de sumar un punto en un mal partido. El consuelo para los de Claudio Barragán es que los resultados de los rivales directos 'amortiguan' la derrota.

Desde la derrota ante el Antequera a finales de noviembre, los de Elda contaban sus partidos por victoria o empate. Sumar un punto en el Rico Pérez hubiese sido un gran resultado, por lo que todavía duele más la forma en la que se perdió el encuentro tras el empate en el 96'.

El Eldense quiere pasar página pronto, puesto que tiene un partido clave este miércoles en el campo del Villarreal 'B'. El duelo aplazado a mitad de febrero por las condiciones climatológicas puede dejar a los de Barragán a solo tres puntos del líder. Para ello habrá que ganar a un rival que quiere volver a playoff.

El fin de semana tocará volver al Nuevo Pepico Amat para recibir a un imprevisible Gimnàstic de Tarragona. Los de Elda quieren demostrar que la derrota ante el Hércules no les afectará. La situación sigue siendo relativamente buena y venciendo al Villarreal 'B' volverán a cazar al Atlético Madrileño en la tabla.