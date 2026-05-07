Los Moros y Cristianos de Elda ya son Fiestas de Interés Turístico Internacional

El municipio de Elda ha conocido este jueves una noticia que va a favorecer su proyección más allá de sus fronteras locales, provinciales y regionales: el Ministerio de Turismo ha declarado los Moros y Cristianos eldenses como Fiesta de Interés Turístico Internacional.

La resolución ha sido firmada por la secretaria de Estado de Turismo, Rosario Sánchez, que ha agradecido a toda la ciudadanía de la localidad de la comarca del Medio Vinalopó su implicación “en una celebración única que atrae cada año a miles de visitantes para vivir en primera persona unos actos emocionantes que son buena muestra de la riqueza cultural que hay en nuestro país”.

La distinción como Fiestas de Interés Turístico Internacional reconoce de los Moros y Cristianos de Elda aspectos que van desde su antigüedad y continuidad en el tiempo a su valor cultural, su atractivo turístico, originalidad y diversidad .

Desde el Ministerio de Turismo se ha destacado que Elda ha consolidado esas fiestas como uno de los acontecimientos más destacados de la Comunitat Valenciana.

Además, se ha recalcado que los orígenes de las fiestas de Moros y Cristianos de Elda se remontan al siglo XIX, cuando surgieron como evolución de antiguas milicias locales que rendían honores al patrón mediante salvas de arcabucería. Tras desaparecer a finales de ese siglo, las celebraciones resurgieron en 1944 y han crecido hasta convertirse en una fiesta multitudinaria y de gran relevancia.

Cinco días en junio

Elda celebra sus fiestas de Moros y Cristianos durante cinco días, en torno al primer domingo de junio.

En el programa de actos de las fiestas destacan eventos como la Entrada de Bandas, el Desfile Infantil y las Entradas Mora y Cristiana; así como Las Embajadas y los alardos de arcabucería o los actos en honor a San Antón.

Uno de los momentos más significativos son las Embajadas, representaciones teatrales basadas en obras escritas en verso que simbolizan el enfrentamiento entre moros y cristianos, acompañadas en la actualidad por textos divulgativos sobre la historia local.

Asimismo, la música festera constituye otro de los pilares fundamentales de los Moros y Cristianos.

En este sentido, el Ministerio de Turismo ha puesto en valor que el concurso de Música Festera de la ciudad este año ha alcanzado su trigésimo octava edición, “consolidándose como el más longevo de los que se celebran de su género”, según recoge el comunicado remitido por el Gobierno central.

Más de 7.000 festeros

Las fiestas de Moros y Cristianos de Elda cuenta con más de 7.000 festeros, integrantes de nueve comparsas, alguna de ellas con más de 1.000 personas en sus filas.

El bando cristiano cuenta con cinco comparsas, como son las de Estudiantes, Cristianos, Contrabandistas, Piratas y Zíngaros; mientras que el bando contrario cuenta con cuatro comparsas: Marroquíes, Realistas, Musulmanes y Huestes del Cadí.

Destaca también que más de la mitad de las componentes de las diferentes comparsas son mujeres.

Con esta declaración, los Moros y Cristianos de Elda se convierten en la 16ª Fiesta de Interés Turístico Internacional de la Comunidad Valenciana, y la número 89 en el conjunto del país.