Monóvar abre la nueva Oficina de Atención Agraria de La Unió para ofrecer asesoramiento directo al sector agrícola y ganadero

Monóvar cuenta desde este martes con una nueva Oficina de Atención Agraria, que es un servicio de asesoramiento y acompañamiento dirigido a agricultores y ganaderos del municipio.

El servicio, que está atendido por personal de La Unió de Llauradors i Ramaders, ha comenzado a funcionar en las instalaciones de la Bodega Cooperativa Santa Catalina de El Manyar.

La apertura de esa oficina se enmarca en el convenio de colaboración suscrito entre el Ayuntamiento de Monóvar y La Unió de Llauradors i Ramaders, cuyo objetivo es impulsar el desarrollo del sector agrario local, promover los productos agrícolas de Monóvar y ofrecer herramientas de apoyo y asesoramiento a personas agricultoras y ganaderas.

Para hacer posible este proyecto, el Ayuntamiento de Monóvar destina una aportación de 7.200 euros durante el ejercicio 2026, una inversión que permitirá garantizar la prestación del servicio de atención directa al sector agrario y el desarrollo de actividades de formación y divulgación.

La oficina prestará servicio todos los martes, de 10:00 a 14:00 horas, y ofrecerá información y gestión en materias como ayudas de la conselleria y de la Unión Europea, fiscalidad agraria, Seguridad Social y jubilación, asesoramiento jurídico, modernización de explotaciones, agricultura ecológica, cuadernos de campo y otras obligaciones administrativas, además de desarrollar acciones formativas y de divulgación agraria.

El alcalde de Monóvar, Loren Amat, ha señalado que «la agricultura forma parte de nuestra identidad y de nuestra economía. Con la apertura de esta oficina damos un paso importante para que personas agricultoras y ganaderas de nuestro municipio dispongan de un servicio cercano, especializado y permanente que les ayude a afrontar los retos administrativos y de modernización que exige hoy el sector».

Por su parte, el concejal de Agricultura, Víctor Fernández, ha destacado que la creación de esa oficina “era una demanda necesaria y supone un recurso muy valioso para el campo monovero porque queremos que ninguna persona dedicada a la agricultura o a la ganadería tenga que desplazarse fuera de Monóvar para recibir asesoramiento y acompañamiento en cuestiones tan importantes como las ayudas, la formación o la gestión de sus explotaciones”.