Moisés García, candidato de Unidas por Elche: un extenso currículum y un activismo incansable

Moisés García Monera (Elche, 1980) es el pequeño de tres hermanos. Casado y padre de una niña de cinco meses. Su familia procede de Callosa del Segura, aunque sus padres emigraron a Francia a trabajar durante muchos años y a su vuelta vinieron a vivir a Elche a finales de los años setenta, justo después de la muerte de Franco. Con respecto a su formación profesional, hizo Formación Profesional y accedió a la Diplomatura en Ciencias Empresariales por la Universidad de Alicante, carrera que finalizó en 2002. Más tarde se licenció en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Alicante (2004) y actualmente está finalizando el Grado en Sociología en la UNED (2023).

De la economía sumergida a licenciarse en ADE

En cuanto a su experiencia laboral, asegura que "por las circunstancias que se vivían en casa, alrededor de los cinco años comencé a hacer tareas manuales con adornos de zapato ayudando a mi madre para

poder atender la demanda sobre el trabajo que ella hacía en casa hasta que ella dejó de trabajar en casa por perder ese trabajo". "A los 12 años comencé a trabajar activamente en el calzado dentro de la economía sumergida ilicitana hasta los 24 años, por lo que compaginé todos mis estudios al mismo tiempo que trabajaba, como tantas personas tuvieron que hacer en Elche", añade.

Una vez finalizada la licenciatura en ADE, Moisés García abandonó el mundo del calzado para comenzar en la gestión y dirección de empresas, especializándose en la recuperación de negocios con dificultades económicas. Un trabajo que compaginó con la responsabilidad del departamento contable-fiscal en la gestión de asesoramiento a particulares y empresas, "por lo que muchas semanas rondaba las 60 horas de trabajo", asegura el candidato de Unidas por Elche.

Retomó su carrera política en 2014 con Podemos Elche

En 2016, resalta Moisés García, decidió cambiar de vida y comenzar con otra actividad que le permitiera continuar con la actividad política que había comenzado en junio de 2014. Entonces constituyó, junto a otros compañeros, una Cooperativa Hostelera de Trabajo Asociado para gestionar íntegramente los cooperativistas, con el objetivo de tener independencia económica y libertad de actuación política sin

que presiones externar y poner en marcha un negocio acorde a sus principios. Dicha Cooperativa sigue abierta en la actualidad y de ella se encuentra en excedencia por el cuidado de mi hija.

Además, desde 2021, trabaja eventualmente como funcionario en las instalaciones deportivas a través de una bolsa de trabajo aprobada en 2010.

Con respecto a la trayectoria política, comenzó a militar en Podemos Elche en junio de 2014, siendo miembro de la ejecutiva local desde 2015 hasta la actualidad. Fue responsable de Organización y Finanzas desde 2015 a finales de 2020. Además, ha sido responsable de organización de Podem en la zona sur de la provincia de Alicante y miembro de la Dirección de Campaña en la misma zona en las generales de 2015 y 2016.

Implicado en la confección de los diversos programas electorales autonómicos y municipales

Moisés García ha estado involucrado en la confección de los diversos programas electorales autonómicos y municipales, así como, en la elaboración de las diferentes medidas económicas contra la COVID o charlas, asesoramiento a asociaciones, gobiernos locales y la sección autonómica de Podemos, para la redacción de medidas económicas y fiscales a desarrollar en Cortes, diversos Proyectos No de Ley como el de la Ley de Cooperativas o el Proyecto de Ley de la Promoción y Protección del Palmeral de Elche.

Moisés García, un apasionado del running, la naturaleza y la lectura

En cuanto a sus aficiones, le gusta el running y la participación en carreras, acudir al gimnasio siempre que su agenda política, profesional y familiar se lo permita. Se define como amante de la lectura: "Es algo que suelo hacer con asiduidad, todavía después de estar leyendo todo el día noticias y notas me quedan ganas". "En la actualidad estoy leyendo una serie de libros del escritor Sven Hassel de una temática muy parecida a Sin Novedad en el Frente". "A los videojuegos le dedico alguna hora a la semana para intentar también desconectar", afirma. Las actividades relacionadas con la naturaleza también es otra de sus grandes aficiones, ahora limitada por su hija pequeña, de apenas unos meses: "Le cuesta adaptarse a la mochila, pero hasta donde llega el carro vamos a pasear".

En la actualidad estoy leyendo una serie de libros del escritor Sven Hassel de una temática muy parecida a Sin Novedad en el Frente

Confiado en el proyecto de Unidas por Elche

Con respecto al proyecto de Unidas por Elche asegura que tiene "una muy buena recepción cuando se escucha o lee, por lo que espera llegar al máximo de personas posibles durante estas semanas para hacer

posible que en la legislatura que viene Unidas Podemos-Unidas por Elche esté en el pleno municipal y pueda comenzar a desarrollar su proyecto desde el consistorio.

Uno de los objetivos principales que se plantea es lograr que se paralicen las solicitudes de instalación de plantas solares y podamos reordenar nuestro territorio de modo que se proteja el ecosistema y a la población ilicitana, así como reformular y rediseñar los servicios sociales en Elche y sus pedanías para que se trate a los usuarios desde el respeto y según sus condiciones personales.

También apuestan por un sistema fiscal con una mirada de justicia social, resumido en que pague menos impuestos quien menos tiene, y el que los paga que tenga unos servicios y precios públicos adecuados a ello. Asegurar la vivienda digna, frenar el ascenso de los precios de alquiler y parar los desahucios sin alternativa habitacional.

La recuperación de los derechos laborales y la reducción de la precariedad laboral, creo que ya es sabido por todas las personas que nos escuchan. En definitiva, un municipio donde mejoren las condiciones materiales de vida para la mayoría social ilicitana, y sea posible vivir dignamente independientemente de tu edad, sexo, género, estatus social o procedencia geográfica. Pero fuera de los objetivos políticos que tenemos como candidatura, como un objetivo que me planteo es tener tiempo suficiente que pueda dedicar a mi familia, ver y ser partícipe de como va creciendo nuestra peque, y que el mundo del consistorio ilicitano no me absorba y me despegue de la realidad social que, como se dice, “una vez tocas moqueta” parece que se desvanece de la cabeza y muchas personas ya no recuerdan para qué la gente le votó.

